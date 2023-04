Sorpresa di Pasqua: apre il lungomare

Riaprirà questa mattina al traffico veicolare e ciclopedonale il nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica. L’amministrazione comunale conferma che l’asse viario sarà fruibile in concomitanza con il weekend pasquale. La direzione di marcia sarà a senso unico lungo tutto l’asse dalla via Fiume verso via Verdi. "Rispetto a ciò a cui si era abituati – confermano i tecnici comunali – anche chi si immette sul lungomare provenendo dalla via Corridoni potrà dirigersi solo verso destra. Quest’ultima è una misura solo temporanea e correlata alle lavorazioni di Hera ai Giardini De Amicis che si interromperanno durante la stagione estiva". Ieri si è tenuto un sopralluogo della prima cittadina, Franca Foronchi, con l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni, il dirigente Baldino Gaddi e il geometra Fabio Rossini. "Un obiettivo importante, quello di garantire la carrabilità – sottolinea la sindaca – che abbiamo rispettato. Servirà, ovviamente, ancora un poco di pazienza e poi si riuscirà ad apprezzare anche le qualità architettoniche di questo intervento. È chiaro infatti che sono ancora in corso alcune puntuali lavorazioni. Rimangono delle finiture legate all’illuminazione e al verde che proseguiranno dopo la Pasqua, entro il prossimo mese l’intervento sarà completato".

Così pure l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni: "Riapriamo il passaggio pedonale, carrabile e ciclabile venendo incontro a tutti. Ma ribadiamo che i lavori proseguono. Tra le opere da concludere c’è anche quello della sopraelevata Guido-Paolucci. Qui, di fatto, si è già iniziato a posizionare la pavimentazione e a sistemare i parapetti che verranno completati nell’arco del prossimo mese. Una particolare cura, infine, viene riservata ai corpi illuminanti che correttamente sono stati installati sulla pavimentazione, ma che appaiono particolarmente delicati e di facile rimozione. Queste luci hanno il pratico compito di delimitare la ciclabile ed i marciapiedi dalla corsia carrabile". La giunta comunale ha già annunciato l’ipotesi di una zona a traffico limitato esclusivamente per le ore serali della stagione estiva con l’obiettivo di pedonalizzare l’area la sera ragionando pure su una limitazione al passaggio di pullman, magari tramite l’utilizzo di navette. Infine sempre sul lungomare, all’interno del pop-up, in una sua parte, troverà collocazione un presidio della Polizia municipale.

Luca Pizzagalli