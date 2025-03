Sorpresa di Pasqua:. Ermal Meta in concerto

Sarà imbastita sulle note di Ermal Meta la vigilia della Pasqua riccionese. Il cantautore, compositore e polistrumentista, che con il suo ultimo disco ‘Buona fortuna’, dedicato alla figlia appena nata, ha riscosso tanto successo e regalato emozioni, il 19 aprile alle 21 nella sala Concordia del Palacongressi salirà sul palco con il concerto che porta il titolo della sua ultima fatica discografica. Sarà una delle punte di diamante che caratterizzeranno il palinsesto delle manifestazioni primaverili, ancora una volta all’insegna della musica. L’intero cartellone sarà svelato martedì 18 marzo alle 12 al Palazzo del Turismo nel corso di una conferenza stampa aperta al pubblico. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo Mattia Guidi, "entusiasta e orgoglioso" di ospitare a Riccione il concerto del vincitore del Festival di Sanremo 2018 con la canzone ‘Non mi avete fatto niente’, cantata in coppia con Fabrizio Moro. "Sarà uno dei momenti di punta del nostro programma di Pasqua – premette Guidi –. Per l’occasione Riccione sarà animata da un palinsesto ricco di appuntamenti che accompagneranno residenti e visitatori per tutte le festività e i ponti primaverili. Con la partecipazione di un artista di grande calibro come Meta, ancora una volta Riccione si afferma città promotrice della cultura e dell’intrattenimento di qualità per le indimenticabili esperienze rivolte a tutti". E ancora: " Questo concerto s’inserisce in un ricco ventaglio di iniziative che, oltre ad animare la città, fungeranno da vetrina per la nostra offerta turistica, anticipando e promuovendo le opportunità delle vacanze estive. Un’occasione per rendere Riccione ancora più vivace e attrattiva, com’è successo durante le feste natalizie".

Si mettono intanto a fuoco altre iniziative, compreso un altro concerto di primo piano. La musica resta infatti uno dei principali leitmotiv della città. Non a caso pochi giorni fa l’assessore ha annunciato anche i primi concerti che si terranno nell’arena della vecchia fornace con Lazza e Irama, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Quanto basta a strizzare l’occhio al popolo vacanziero, che proprio nei tre ponti primaverili offre un assaggio di quanto si profila per la stagione estiva. Nel frattempo è partita la prevendita dei biglietti per il concerto di Ermal Meta, disponibili online su TicketOne a partire da 23 euro fino a 40,25. Sarà un’occasione per ascoltare e cantare con lui dal vivo anche brani come ‘Mediterraneo’, ‘L’unico Pericolo’ e il più recente ‘Il Campione’, inclusi nel suo quinto album ‘Buona Fortuna’, ancora sull’onda del successo.

Nives Concolino