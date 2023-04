Sorpresa di Pasqua: una ruota sul porto

Come ormai quasi tante località balneari della costa, anche Bellaria Igea Marina avrà la sua ruota panoramica. Dove? Sul portocanale, naturalmente. Lato Igea Marina, in piazzale Capitaneria di Porto, di fianco al Polo Est Village. Ad aver chiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale la possibilità di utilizzare l’area - a fronte di un canone annuo - che è demaniale e come tale gestita dal Comune, è stata la stessa società che gestisce da diversi anni la ruota panoramica di Rimini, anche conosciuta come ’Eye Love Rimini’, che sorge a pochi passi dal mare in piazzale Boscovich, sul Molo Levante. La concessione che ha ottenuto è triennale (rinnnovabile per altri tre). La ’sorella bellariese’ sarà alta sui 30-35 metri. Quindi ovviamente, più piccola di quella del capoluogo (ma più alta della ruota di Cesenatico) che ha 42 cabine e permette di raggiungere un’altezza di 55 metri, da cui è possibile vedere, in condizioni di visibilità buone, l’intera costa – da Gabicce a Cesenatico –, e l’entroterra fino alle tre cime della Repubblica di San Marino. Per la ruota sul molo di Bellaria Igea Marina gli imprenditori che hanno vinto il bando (c’erano più cordate in gara) hanno chiesto e ottenuto dall’amministrazione bellariese il via libera fin dalla primavera di un anno fa. Ma l’obiettivo di far girare la ruota l’estate scorsa è naufragato per difficoltà burocratiche, a quanto segnalano dal palazzo comunale. Ora invece è tutto a posto. Anzi. La ruota panoramica sarà operativa fin dal ponte di Pasqua. Le sue componenti sono al momento ’sdraiate’ su alcuni Tir nell’area portuale, di fianco al mercato ittico, quello dove durante l’estate trova spazio lo storico luna park. "La gara pubblica è stata fatta nel 2022 – conferma il sindaco Filippo Giorgetti – ma l’anno scorso non erano arrivati in tempo tutti i pareri. La ruota sarà perpendicolare alla linea di costa, visibile così dai due lungomari, di Bellaria e di Igea Marina, ’affermando’ la centralità del porto. E potrà anche diventare il traguardo, la finalizzazione delle camminate". Minimo, continua il sindaco, l’impatto a terra, dove "occuperà un fazzoletto di 10 metri per 15. La ruota sarà anche un elemnto di richiamo, di valorizzazione del porto. E dovrebbe essere operativa già a Pasqua".

Quanto al rischio di una riduzione significativa degli spazi per concerti ed eventi sullo stesso piazzale, gestiti soprattutto da Fondazione Verdeblu, partecipata del Comune, Giorgetti rassicura: "In occasione dei 4-5 eventi importanti durante l’estate l’area sarà fruibile, al netto dello spazio per gli appoggi".

La notizia del via libera del Comune a una ruota panoramica in piazzale Capitaneria di Porto, ha fatto insorgere il consigliere di minoranza Alessandro Berardi (Civici per Bim): "Si toglierà spazio agli eventi, ma si rischia anche di congestionare lo scarico e il carico di pesce, per non parlare poi del traffico dei mezzi in quella precisa zona". "Quell’area era sempre stata fortemente voluta per fare eventi e concerti. Ora ci troveremo una ruota panoramica che andrà a restringere l’area. Pessima scelta. Non capiamo la necessità di questa ruota, ce ne sono due a poca distanza: Rimini e Cesenatico. Che attrattiva può avere? Già si fa fatica ad avere delle aree per grandi per gli eventi".

Mario Gradara