Sorpresa Morciano: aumentano i residenti

Si vive bene a Morciano, al punto che sempre più giovani coppie e lavoratori scelgono di trasferirsi nella capitale della Valconca ed oramai la popolazione morcianese supera le 7.700 unità, con un aumento addirittura del 7% rispetto ad un anno fa. "Residenti definitivi e persone che scelgono anche solo il domicilio a Morciano, anche per motivi di lavoro, sono sempre di più – commenta il sindaco morcianese Giorgio Ciotti – credo poi che per le giovani coppie la presenza di servizi per i propri figli dalla nascita ai 18 anni sia davvero un valore aggiunto per il nostro Comune, tra scuole, sanità, sport ed attività ludiche, servizi in genere. Morciano è punto di riferimento sempre di più per servizi pubblici e privati. Per non parlare poi delle occasioni di lavoro, di un centro commerciale cittadino sempre vivo, di scuole e sanità di eccellenza".

Anche il mercato immobiliare è ancora competitivo rispetto alla riviera anche se non per molto: "I prezzi sono ancora competitivi per chi acquista casa – continua Ciotti – ma va detto che si stanno alzando anche da noi, d’altronde anche il territorio di Morciano si sta esaurendo come capacità edificatoria". E dunque la qualità della vita ed i costi paiono essere davvero competitivi rispetto alla riviera, dove per esempio a Cattolica da un paio d’anni si segnala uno spopolamento che ha portato la Regina ad una popolazione di appena 16.500 unità rispetto agli oltre 17.000 abitanti di inizio anni 2000.

"Da noi il costo degli affitti tutto l’anno è divenuto insostenibile o non si trova casa – commenta Nicola Romeo, assessore alla Sanità ed alle Politiche Sociali – anche per il mercato estivo degli appartamenti dove molti titolari preferiscono mantenere sfitti in inverno i propri appartamenti per poi affittarli magari solo d’estate. E’ un sistema che sta penalizzando le giovani famiglie che proprio per questo scelgono sempre di più l’entroterra e Comuni del circondario dove vi è ancora la possibilità di comprare casa a prezzi accessibili o affitti annuali adeguati, ma è un fenomeno sociale davvero preoccupante per Cattolica e la riviera, ne stiamo studiando a tavolino le possibili soluzioni ed alternative, oltre a sensibilizzare, dove possibile,le coscienze". Intanto Morciano gongola e conferma un trend in crescita per una città che in Valconca è davvero un punto di riferimento per tanti aspetti e considerando pure il sempre più vasto bacino di alunni presenti per un ciclo scolastico che va dai 0 ai 18 anni.

Luca Pizzagalli