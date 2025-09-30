Sorpresa: spunta Gianni Rivera tra i visitatori della Fortezza

Gianni Rivera ha scelto San Leo per andare in gol nella sua domenica pomeriggio. Accompagnato dal sindaco di Frontino, Andrea Spagna, e dal magnifico rettore dell’Università di Urbino, il professor Giorgio Calcagnini, l’ex ’Golden boy’ del calcio italiano ha visitato il museo e la Fortezza leontina, rimanendo "affascinato e colpito dall’unicità del luogo".

Ad accoglierlo è stato Leonardo Bindi, sindaco di San Leo, felice per la visita in paese dell’ex campione storica bandiera del Milan e della Nazionale. "Dopo aver ricevuto in mattinata il prestigioso premio Frontino-Montefeltro, il sindaco Spagna desiderava far conoscere a Gianni Rivera San Leo – racconta emozionato Bindi – È stato un onore accoglierlo, sia come sindaco, a nome di tutta la comunità, sia come tifoso milanista". Bindi svela poi un piccolo retroscena personale: "Mio padre Enzo era grande appassionato del Milan e soprattutto di Rivera. Dell’abatino – come lo definiva Gianni Brera – conservava tutti i libri, che oggi custodisco gelosamente io".

Rivera, a dire il vero, era già stato a San Leo, "ma era successo tanti anni fa. Non ricordava molto. È stato molto contento della visita". E ha promesso di tornare, appena sarà possibile.

m.c.