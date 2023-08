Sorpreso a rubare due cellulari da una cabina in spiaggia

Nel bel mezzo del pomeriggio di mercoledì in spiaggia, si è intrufolato in una cabina lasciata aperta alla ricerca di qualcosa da rubare. Peccato che a notare il suo fare circospetto ci fosse un carabiniere in borghese, che notando l’uomo – un italiano di Monza di 38 anni che si trovava a Riccione per vacanza – aggirarsi nella zona delle cabine e poi entrare in una di queste, ha subito deciso di stargli alle calcagna. Non solo, il militare della compagnia di Riccione ha allertato anche i colleghi, che dopo poco hanno fermato il 38enne trovandolo in possesso di due cellulari sottratti poco prima dall’interno della cabina. L’uomo, difeso dall’avvocato Buscemi, è stato quindi arrestato per furto e processato ieri per direttissima al termine della quale è stato disposto per lui l’obbligo di dimora.