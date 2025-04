Sorpreso con 2 kg di cocaina nascosta nell’auto. Finisce in manette

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino italiano di 58 anni, residente in provincia di Rimini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato la sera del 25 marzo (ma la notizia è stata data solo ieri), durante un’attività di pattugliamento da parte della Polizia Stradale di Modena Nord sull’autostrada A1. Gli agenti hanno fermato l’auto per un controllo di routine, ma durante le verifiche hanno scoperto un doppio fondo ricavato sotto i sedili, al cui interno erano nascosti due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 2 chilogrammi. Il narcotest ha confermato la natura della sostanza. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del 58enne, in provincia di Rimini, con il supporto della Squadra Mobile locale. Anche lì sono stati rinvenuti ulteriori 36 grammi di cocaina. Tutta la droga è stata sequestrata. Il 27 marzo il gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.