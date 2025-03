Sorpreso con documenti fasulli. La polizia arresta giovane falsario

Si fingeva un semplice turista, ma in realtà era un vero e proprio esperto nell’arte di falsificare i documenti. Il giovane, per sua sfortuna, è caduta nella rete della polizia di frontiera, dopo essersi imbattuto in un posto di blocco sulla Statale 16, a Rimini. Il protagonista di questa vicenda è un 29enne, che, fermato mentre si trovava al volante dell’auto, ha esibito il suo documento di identità moldavo dichiarandosi turista.

Tuttavia, durante le operazioni di verifica, gli agenti hanno notato alcuni documenti sospetti all’interno del veicolo. Dopo un approfondito esame tecnico, è emerso che due carte d’identità rumene erano abilmente falsificate, mentre un passaporto moldavo risultava essere ricercato per furto proprio in Moldavia, come segnalato dall’Interpol. Il 29enne non ha saputo spiegare cosa ci facesse con quei documenti ’tarocchi’. L’uomo è stato quindi arrestato per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e denunciato per la ricettazione del passaporto moldavo rubato. Ma le verifiche non si sono fermate qui. Attraverso i sistemi informatici dell’Unione Europea, è stato accertato che il 29enne era in realtà irregolare sul territorio nazionale. Nonostante avesse dichiarato di essere un turista, l’indagine ha rivelato che l’uomo soggiornava in Italia da oltre 380 giorni senza un permesso di soggiorno valido.

Il 29enne è stato quindi condotto davanti al giudice. L’arresto in flagranza è stato convalidato, ma l’imputato ha ottenuto i termini a difesa. In attesa del prosieguo del procedimento, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.