Sorpreso con due quintali di vongole. Scatta la maxi multa al pescatore di frodo

Una faro puntato nel buio della notte, nel mare nero di fronte alla costa di Bellaria Igea Marina, dove tra giovedì e ieri i comandi della Guardia Costiera di Rimini e di Bellaria, in collaborazione con i carabinieri della stazione locale, hanno compiuto una operazione contro un pescatore di frodo sorpreso a trasportare circa due quintali di vongole pescate illegalmente. L’attività investigativa compiuta è stata frutto di un lavoro teso a individuare un sospettato dedito alla pesca di vongole veraci ricorrendo a strumenti non consentiti.

Per questo l’uomo, sorpreso mentre era immerso nell’acqua fino a mezzo busto e stava trascinando a riva i 200 chili di vongole veraci, è stato poi fermato con il contestuale sequestro di tutto il materiale utilizzato per la pesca illegale (tra cui una pompa e una tanica di benzina oltre alle reti a strascico), nonché i due quintali di molluschi catturati, che sono poi stati immediatamente restituiti al mare dal personale della guardia costiera che è intervenuta tra giovedì e ieri.

Nei confronti del pescatore di frodo, un uomo che è risultato essere originario dell’Est Europa, è invece scattata la sanzione amministrativa per un totale di circa 9mila euro di multa. Ora la posizione del pescatore è al vaglio per eventuali conseguenze anche dal punto di vista penale.