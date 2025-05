Sorpreso con una carabina e un coltello: 22enne denunciato

Una carabina calibro 308 mai denunciata, nascosta all’interno del proprio veicolo, dove è stato ritrovato anche un coltello a serramanico. È questo l’inventario di un arsenale di cui è stato trovato in possesso un pesarese di 22 anni sorpreso dai carabinieri della compagnia di Novafeltria durante il servizio di controllo del territorio svolto durante lo scorso weekend. I militari dell’Arma hanno infatti fermato il giovane a bordo della propria auto e, dopo adeguato controllo, hanno ritrovato le due armi in possesso del 22enne. Entrambi gli oggetti, la carabina e il coltello, sono stati dunque sequestrati dai carabinieri.

Sempre nel corso dello scorso fine settimana, la compagnia di Novafeltria ha controllato in tutto 104 veicoli, identificando 150 persone e verifiche in una dozzina di locali pubblici. Nello specifico, i carabinieri hanno denunciato, oltre al 22enne pesarese per porto abusivo di armi, anche un 28enne del Niger per violazione del divieto di ritorno nel comune di Novafeltria, dove è stato pizzicato nonostante il veto. I militari hanno poi elevato sanzioni nei confronti di un 37enne sorpreso alla guida della propria automobile con dosi di marijuana. In questo caso all’uomo è stata anche ritirata la patente ed è stato segnalato alla Prefettura di Rimini per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Multato anche un 25enne sorpreso in evidente stato di ebbrezza mentre stava infastidendo i passanti in strada a Novafeltria. In tutto sono state infine elevate 14 multe per sanzioni al codice della strada ma per violazioni di minore entità.