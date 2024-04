Sorpreso in moto senza il casco. Ladro delle gelaterie smascherato

È stato tradito dalla sua leggerezza. Quella dimostrata mentre è stato visto da una gazzella dei carabinieri della compagnia di Riccione sfrecciare per le vie del centro della Perla a bordo di uno scooter ma senza indossare il casco. È stato per questa inadempienza che i carabinieri, la settimana scorsa, lo hanno pedinato prima di cercare di sottoporlo a un controllo, salvo vederlo sfuggire con lo scooter con manovre repentine e avventate per le vie. Nulla che impedisse però ai carabinieri di annotarsi la targa del mezzo e rintracciare lo stesso la sera di venerdì 5 aprile in un hotel di Riccione.

E’ stato in questa occasione che, riconoscendo poi l’uomo sospettato con certezza quale il soggetto in fuga con il motorino, i carabinieri hanno deciso di andare più a fondo, scoprendo che quello stesso scooter fosse oggetto di un furto precedente, compiuto la sera di Pasqua, ai danni di un 48enne di Riccione. Alla luce di questi indizi i militari dell’Arma hanno perciò organizzato una perquisizione nei confronti del sospettato, un uomo poi risultato essere un pluripregiudicato di 36 anni. Nel corso della perquisizione nella sua camera d’hotel ai carabinieri è stato così possibile ritrovare nella stanza numerosi arnesi per lo scasso, oltre al materiale oggetto di un ulteriore furto messo in atto nei giorni precedenti in un altro hotel riccionese.

Non solo, perché al 36enne i carabinieri hanno contestato il furto non solo del motorino e della refurtiva dell’hotel, ma anche un terzo colpo ai danni della nota gelateria Cremeria Vanilla di viale Dante, dove nella notte tra il 4 e il 5 aprile una persona sino a ieri ignota aveva forzato la porta per poi dirigersi verso il registratore di cassa e prelevare 120 euro lì custoditi. In quest’ultimo caso, a inchiodare il 36enne ci sarebbero dei filmati del sistema di videosorveglianza della gelateria stessa che hanno immortalato in maniera riconoscibile l’uomo mentre, dopo aver forzato la vetrina della port d’ingresso con un piede di porco, accedeva all’interno per poi ripulire il fondo cassa.

Mancando però i presupposti della flagranza di reato, i carabinieri hanno proceduto a denunciare il 36enne a piede libero e restituire la refurtiva trovata in suo possesso ai legittimi proprietari. Il fatto però che il 36enne tra i numerosi colpi messi a segno abbia preso di mira anche una gelateria ha portato i carabinieri a voler vederci chiaro. Ecco perché sono in corso altre indagini per cercare di capire se il 36enne possa essere coinvolto anche in altri due furti di inizio aprile, durante i quali erano state colpite sempre delle gelaterie di Riccione. Nello specifico, i carabinieri stanno ancora indagando per trovare i responsabili dei colpi in serie alla gelateria ’Il Pellicano’ di viale Ceccarini e alla ’Campi di Fragole’. Ma per questi casi gli accertamenti sono ancora in corso e non è detto che portino alla stessa firma del 36enne ritenuto autore del colpo alla ’Cremeria Vanilla’.