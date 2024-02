Sorpreso in strada con il ’fumo’. I carabinieri gli trovano due etti a casa

Era già finito nei guai lo scorso agosto, un ventenne della Valconca che martedì pomeriggio è stato arrestato una seconda volta dai carabinieri della compagnia di Riccione per l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato sorpreso l’altro ieri appunto mentre stava passeggiando per il proprio paese, quando è stato sottoposto a un normale controllo dai militari dell’Arma, i quali però hanno scovato nascosti nelle tasche dei pantaloni alcuni grammi di hashish.

La droga trovata dalle forze dell’ordine, insieme al precedente specifico emerso a seguito degli accertamenti, hanno portato i carabinieri ad un più approfondito controllo e si sono recati nell’abitazione del ventenne italiano, dove vive insieme alla madre.

Qui la perquisizione da parte dei militari dell’Arma ha dato esito positivo. Il ventenne, che ha collaborato con i carabinieri senza mai opporre resistenza, è stato trovato in possesso di altri duecento grammi circa dello stesso tipo di sostanza stupefacente che il giovane teneva nascosta in casa.

Per questo il ragazzo è stato tratto in arresto e ieri è stato processato con rito direttissimo davanti al Tribunale di Rimini. Per il giovane l’accusa ha richiesto gli arresti domiciliari, mentre i legali del ventenne, gli avvocati Lisi e Beltrambini, hanno chiesto l’obbligo di firma per il giovane.