Sorvegliati speciali. I tifosi della Danimarca finiscono sotto scorta. Blindati hotel e locali

"È terribile quello che è successo in Belgio". Niels, seduto insieme a tre amici fuori da una piadineria di Marina centro, continua a leggere sul telefonino le notizie sull’attentato di lunedì sera a Bruxelles, dove due tifosi svedesi sono stati uccisi da un tunisino al grido di "Allah Akbar", e altri sono rimasti feriti.

Sono 2mila i tifosi danesi arrivati in Riviera per assistere ieri sera alla partita tra la Danimarca e San Marino, valevole per le qualificazioni agli Europei di calcio che si disputeranno l’anno prossimo in Germania. Dopo l’attentato in Belgio, la polizia di Stato e carabinieri hanno subito intensificato le misure per proteggere i danesi in trasferta in Riviera. Centinaia di loro si sono presentati qui già tra domenica e lunedì, la maggior parte è arrivata ieri. Le forze dell’ordine hanno attivato dei controlli straordinari, anche con uomini in borghese. La Danimarca è considerata tra i paesi a forte rischio di attentati da parte dei terroristi islamici.

Loro, i danesi, lo sanno. Per questo non si sono stupiti più di tanto ieri, quando hanno notato gli uomini in divisa aggirarsi tra gli hotel di Marina centro, i locali e i pub del lungomare, piazza Marvelli (da dove sono partiti i pullman che li hanno condotti a San Marino) e la stazione. "Siamo venuti qui solo per fare il tifo per la nostra nazionale – dice Peter – E Rimini ci ha accolto benissimo. Ma quello che è accaduto l’altra sera in Belgio fa veramente paura". Ma l’incubo di nuovi attentati ieri non ha frenato la voglia di far festa e brindare, tra le centinaia di tifosi bardati con sciarpe e maglie biancorosse (sono i colori della Danimarca) che giravano per Marina centro.

Nonostante il clima sereno, i danesi hanno capito da subito ieri di essere sorvegliati speciali. Le forze dell’ordine hanno blindato anche l’albergo dove soggiornava la squadra della Danimarca. Massima allerta, con uomini di polizia e carabinieri impegnati nei controlli. Nessuno, tra i tifosi biancorossi sbarcati in Riviera per la partita tra la loro Nazionale e quella di San Marino, poteva pensare fino a poche ore fa che quella che "doveva essere una festa" si sarebbe trasformata in una situazione di potenziale pericolo.