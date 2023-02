Sos affitti, agevolazioni in arrivo

Mezzo milione di euro di agevolazioni per chi affitta a canone concordato. C’è anche questa tra le misure varate dalla giunta del Comune riminese per cercare di sbloccare il mercato degli affitti. Oggi trovare un alloggio disponibile per un anno intero è una vera impresa. Gli affitti a lungo termine piacciono sempre meno ai proprietari delle abitazioni, più propensi a scegliere la strada delle piattaforme on-line dove piazzare le case per brevi periodi, meglio se a turisti. Maggiori incassi e meno rischi, queste sono le direttive che muovono i proprietari. Ma così facendo le case in affitto per chi vorrebbe stabilirsi e non trascorrere una semplice vacanza, finiscono per essere rare e costose. Il Comune con l’assessore Kristian Gianfreda sta cercando soluzioni che riescano a far ripartire il mercato degli affitti a lungo termine.

"Rimane una delle sfide principali, su cui come Comune stiamo focalizzando tantissime energie – dice Gianfreda –. Penso, ad esempio, alle agevolazioni ad hoc che abbiamo messo nel bilancio per incentivare i proprietari a destinare all’affitto medio-lungo e a canone concordato gli immobili ad oggi vuoti o, ad esempio, al grande progetto del Patto per la Casa della Regione Emilia-Romagna. Uno strumento in dirittura d’arrivo (che prevede garanzie e assistenza legale per il proprietario) su cui ieri, come amministrazione comunale, abbiamo svolto un nuovo incontro con i membri dell’Associazione degli Inquilini per fare il punto sulle azioni previste". Per disincentivare i proprietari all’affitto per brevi periodi ai turisti, il Comune ha anche alzato l’imposta di soggiorno per queste tipologie ricettive.