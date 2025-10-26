Sos alta infedeltà. Investigazioni private, dalle donne arriva il 70% degli ingaggi

C’è chi nota il partner sempre più distante, chi inizia a trovare incongruenze nei racconti quotidiani, chi semplicemente non riesce più a dormire con la coscienza tranquilla. È a quel punto che scatta la chiamata all’agenzia: non per vendicarsi, ma per capire cosa sta succedendo davvero.

Sono sempre più numerosi infatti i riminesi che decidono di rivolgersi agli investigatori privati per fare luce su un presunto tradimento amoroso del partner. A Rimini e Pesaro-Urbino, l’agenzia Abax Investigazioni è una delle più attive nel settore e ogni anno conduce oltre un centinaio di indagini legate a sospetti di infedeltà coniugale e controversie familiari. Gli investigatori spiegano che il loro compito è "raccogliere prove certe, fotografie, video, rapporti di osservazione e documenti che, se necessario, possano essere utilizzati in tribunale, dove approdano tre casi su dieci tra quelli esaminati dagli investigatori. Tutto nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy e del Testo Unico di Pubblica Sicurezza".

"La nostra missione è fornire prove certe, raccolte nel rispetto della legge, per aiutare chi vive una situazione di sospetto a prendere decisioni consapevoli" spiegano dall’agenzia Abax. Secondo i dati interni dell’agenzia, il 70% dei clienti è donna. Spesso sono mogli o compagne che hanno percepito un cambiamento improvviso — un telefono sempre silenziato, nuovi impegni di lavoro, una freddezza inspiegabile — e vogliono vederci chiaro. Gli uomini rappresentano il restante 30%, più orientati alle verifiche di tipo economico o patrimoniale, soprattutto quando un tradimento può influire su un assegno di mantenimento o sull’affidamento dei figli.

In alcuni casi, le indagini servono anche a documentare l’autonomia economica di figli maggiorenni, utile per rivedere obblighi finanziari preesistenti. Il lavoro dell’investigatore è cambiato molto rispetto al passato. Agli appostamenti e ai pedinamenti si affiancano strumenti digitali, analisi dei movimenti, controlli su dispositivi e social, sempre entro i confini della legalità.

Gli 007 moderni usano tecnologia, ma restano prima di tutto osservatori. Passano ore dentro un’auto, con la macchina fotografica accesa, pronti a cogliere un gesto, un incontro, un dettaglio che può cambiare tutto. Ogni elemento raccolto deve essere verificabile, documentato, inserito in un dossier che racconta i fatti con rigore e neutralità. Negli ultimi anni, Abax Investigazioni ha seguito anche casi di coppie omosessuali: "L’infedeltà non è prerogativa delle coppie etero. È più difficile dimostrarla, ma con professionalità e rispetto siamo riusciti ad avere prove certe anche in queste situazioni" sottolinea l’agenzia.

"Il nostro compito è muoverci in equilibrio tra etica, riservatezza e professionalità – confessa il proprio spirito di lavoro l’agenzia Abax –. Offriamo un risultato concreto ma anche un supporto umano: spesso chi ci contatta vive un momento di forte fragilità emotiva. Noi forniamo chiarezza, non alimentiamo conflitti", concludono dall’agenzia.