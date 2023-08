Sos casa per i poliziotti, l’appello del sindacato: "Subito un protocollo d’intesa e soluzioni"

La polizia cerca casa e arriva un grido di allarme, in forma di lettera aperta, del sindacato di polizia Siulp, direttamente rivolto al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Monica Staurenghi, segretaria del sindacato, sottolinea come "in questi ultimi anni le politiche abitative sono state fortemente inadeguate per ciò che riguarda gli agenti. Infatti, a causa di stipendi troppo bassi e di canoni di locazione molto elevati, i nuovi agenti che escono dalle scuole ed arrivano nella nostra città, faticano moltissimo a trovare casa e, appena possono, cercano di fare rientro al proprio luogo di origine con la conseguenza di perdere professionalità acquisite sul campo". L’effetto di tale situazione "comporta – continua il sindaco – due preoccupanti fenomeni sociali: in primis diventa complicato avere personale di polizia che si insedia in questo territorio in pianta stabile, causando in questo modo un impoverimento nella conoscenza dei fenomeni criminali. Questo meccanismo di continuo e logorante turnover, non può che incidere negativamente sul livello di sicurezza nella provincia, poiché viene disperso così quel prezioso know how rappresentato dalla conoscenza del territorio. In secondo luogo, la problematica risulta essere fonte di notevole disagio il personale di polizia e per le loro famiglie costringendoli di fatto a decidere di trasferirsi in altri luoghi". Così viene chiesto l’intervento del sindaco di Rimini per "definire un protocollo d’intesa, in modo da cercare delle soluzioni condivise che possano affrontare l’annoso problema alloggiativo che provoca ripercussioni negative sul versante della sicurezza".