"Sos casa, sempre più anziani in difficoltà"

"Servono politiche a sostegno degli anziani, in tanti rischiano di rimanere senza un riparo". A porre l’accento su quello che è un problema non da poco anche a San Marino, è l’Unione sammarinese dei lavoratori. "Abbiamo letto con estremo interesse – dicono dal sindacato – il Profilo di salute presentato dall’Authority sanitaria che certifica la longevità dei nostri anziani, i quali qui a San Marino hanno una speranza di vita superiore alla media. Ma è altrettanto molto importante interrogarsi sulla qualità della vita di chi è in pensione". E qui la situazione fotografata dall’Usl non è idilliaca. "Purtroppo appena sotto alla superficie – dicono – si scorgono situazioni non proprio rosee. Molti pensionati sono infatti single senza una casa di proprietà: spesso in questi casi il problema non è solo riuscire a pagare un affitto, ma il fatto di doversi continuamente spostare perché il privato per mille necessità può non essere più disposto a dare in locazione il proprio immobile. La dice lunga l’aumento di contratti transitori che nella mente del legislatore avrebbero dovuto rappresentare una eccezione". Tutto questo crea un problema non da poco quando si parla di anziani. "Vivere di più non significa avere le stesse energie di quando si era giovani e affrontare continui traslochi a una certa età può diventare un problema, ammesso poi che vi siano alloggi disponibili".

Oltre alle difficoltà fisiche "subentrano – sottolinea Usl – anche quelle socioemotive. Senza ricadere nella sfera dell’assistenzialismo, sarebbe importante riflettere su come gestire questi casi, purtroppo in forte aumento. Se 50 anni fa la propensione al risparmio delle persone era di circa il 25%, oggi è drasticamente calata al 5% a causa degli aumenti generalizzati e della diminuzione degli importi delle pensioni, il che significa che in tanti non potranno contare su quella piccola riserva economica che magari avrebbe potuto fare la differenza sul proprio stile di vita durante gli anni del pensionamento.

"Sono temi – ha sottolineato il segretario della Federazione pensionati Luigi Maria Belisardi – di cui si parla da tempo, ma ancora purtroppo non si vedono quelle politiche a sostegno degli anziani di cui tanto si sente il bisogno. Per non parlare poi del silenzio assordante rispetto alle misure da attuare contro l’inverno demografico le cui conseguenze ricadono inevitabilmente anche sulla sostenibilità del sistema previdenziale".