Sos dei bagnini: "Salvataggio sempre più caro"

Sempre più costoso garantire il servizio di salvamento in spiaggia, tanto che le Cooperative dei bagnini hanno chiesto al Comune un maggior contributo a sostegno del servizio. Non si tratta di un aiuto a fondo perduto, ma del pagamento del servizio che le Cooperative garantiscono da tanti anni sulle aree di spiaggia libera che fanno capo all’amministrazione comunale. "Abbiamo sempre fatto praticamente da noi – premette il presidente della Cooperativa Bagnini Diego Casadei –, ma per effetto delle ultime norme introdotte anche in occasione dell’ordinanza della Capitaneria di porto, farsi carico del servizio a fronte di un contributo ridotto da parte dell’amministrazione non è semplice".

Le cifre. Nel resto della provincia, spiegano dalla Cooperativa, le amministrazioni comunali pagano 160 euro a metro lineare. Facendo un semplice esempio, su una spiaggia libera con un fronte spiaggia di 100 metri il contributo annuale da pagare ai bagnini sarebbe di 16mila euro. A Riccione, invece, il contributo è di 20 euro. Seguendo l’esempio precedente ai bagnini arriverebbero 2mila euro. "In passato abbiamo sempre collaborato per fornire il servizio e la sicurezza sulle spiagge di Riccione – prosegue Casadei -. Ma nelle ultime stagioni i costi sono aumentati in modo sensibile. Oltre ai salvataggi vanno tenute in conto una serie di dotazioni di sicurezza, tra cui anche i mosconi e le torrette. Di recente la Capitaneria ha emanato un’ordinanza che pone l’obbligo di avere un defibrillatore in ogni stabilimento dotato di torretta. In precedenza questo obbligo riguardava uno stabilimento con torretta su tre. Maggiori costi quantificabili in circa 25mila euro". Ad aumentare le spese anche il prolungamento della stagione dei salvataggi di una settimana introdotta dalle amministrazioni comunali.

A Riccione i tratti di spiaggia libera sono circa una decina. Quelli più conosciuti e ampi sono all’altezza dei piazzali. Si trovano così aree libere in piazzale Roma, San Martino, Kennedy, Azzarita, Allende. A questi si aggiungono altri tratti più piccoli come a ridosso delle zone 20 e 49.

Il servizio di salvamento in queste aree di litorale viene garantito dalle Cooperative dei bagnini. "Con l’amministrazione Angelini avevamo affrontato la questione già nell’estate dello scorso anno. I contatti erano proseguiti nel corso dell’inverno per arrivare a rivedere il contributo comunale, ma non si era chiuso l’accordo perché è arrivato prima il commissariamento. Per questo motivo abbiamo presentato la situazione alla commissaria".

Andrea Oliva