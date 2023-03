Sos di Giorgetti al governo: "Circondati dalle pale"

"Ho fatto presente al ministro dell’Ambiente che, tra parco eolico di Rimini e parco eolico di Ravenna, la città di Bellaria Igea Marina si troverà di fronte alla spiaggia un continuum di pale". Insomma, una località balneare ’circondata’. Non proprio il massimo. Il sindaco Filippo Giorgetti in settimana è stato ricevuto a Roma da Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Un incontro preparato dalla parlamentare forlivese di Forza Italia Rosaria Tassinari, eletta nel collegio plurinominale dell’Emilia Romagna, cui ha preso parte anche Fabiano Tonielli, sindaco di Casteldelci, anch’egli alle prese con un progetto di parco eolico, versione collinare. "Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il ministro – spiega Giorgetti – per affrontare a 360 gradi i temi ambientali principali del nostro territorio. E’ stato fatto un focus particolare sullo sviluppo delle proposte progettuali legate all’installazione dei parchi eolici di grande taglia off shore, e quelli dell’Appennino Tosco Romagnolo".

"Al ministro – continua il sindaco – abbiamo espresso le proccupazioni delle categorie economiche e dei nostri territori su questo tipo di opera, con particolare riferimento alle centrali energetiche offshore, in mare, visto che saranno fatte davanti al distretto turistico più esteso al mondo dopo la Florida. Ci ha assicurato che i progetti saranno valutati con la massima attenzione". "Il parco eolico di Ravenna ci tocca direttamente, arrivando fino a Torre Pedrera – prosegue – ma ha meno pale rispetto a quello di Rimini, e sono distribuite diversamente. Il ministro ha ascoltato, e condiviso le nostre preoccupazioni". Il forte interesse delle società energetiche per l’Alto Adriatico si spiega con il binomio vincente vento-fondali bassi (cioè minori costi). Ma l’impatto visivo rischia di essere pesante.

E’ di ieri la decisa presa di posizione del Comune di Rimini, che si sta attivando per presentare osservazioni al progetto che toccherà tutto il litorale nord. Dove ad aver sollevato l’obiezione del ’muro’ di pale era stata la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis. Che aveva ricordato come al progetto ’riminese’ proposto da Energia Wind andassero sommati l’impianto "erroneamente definito ravennate, perché arriva fino a Rimini nord", e anche un altro nel pesarese, che arriverebbe a lambire da sud il confine regionale. Insomma, pale anche di fronte a Cattolica. Il progetto che tocca direttamente Bellaria Igea Marina è stato presento al ministero da Agnes, è battezzato ’Hb energetico Agnes Romagna 1&2’. L’ipotesi progettuale prevede la pala eolica più a sud a 30,4 chilometri da Torre Pedrera. Ma attenzione: l’altezza degli aerogeneratori raggiungerebbe i 300 metri, contro i 200 del progetto riminese.

Mario Gradara