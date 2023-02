Sos neve, alberi caduti e 50 spargisale in azione

Quando la neve bacia il mare. Uno spettacolo assicurato, ma anche fonte di forti disagi. Quelli provocati ieri soprattutto alla viabilità del Riminese dalla copiosa nevicata che durante l’altra notte ha imbiancato l’intera provincia senza risparmiare nemmeno il cuore di Rimini, con la Rocca Malatestiana subito preda di scatti suggestivi da parte dei passanti. Ma tra la spiaggia completamente imbiancata e i monumenti con cumuli di neve sopra tetti e arcate però la neve non ha mancato ieri di portare con sè meraviglia e disagi, quelli sul traffico, obbligando su scala provinciale a un massiccio dispiegamento di mezzi spargisale e spazzaneve. Complessivamente, da mercoledì pomeriggio e anche per tutta questa notte, la Provincia ha mobilitato una cinquantina di mezzi, concentrati ad aprire varchi dove gli accumuli di neve sono stati più preoccupanti (soprattutto in Valmarecchia) e a spargere il sale per impedire l’attecchimento della neve e quindi successive gelate notturne in vista di oggi.

Solo a Rimini sin dalla notte scorsa sono entrati in azione sia quattro mezzi spargisale sia 12 mezzi spazzaneve tra area urbana e forese. Le zone maggiormente interessate dagli interventi sono state quelle collinari di Covignano, Monte Cieco, San Paolo e, nell’area urbana, la zona nord di Rimini. Inoltre ieri mattina in Via Covignano è caduto un albero privato nella zona fonte Galvanina e sono subito intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo, con la strada che è stata chiusa per circa un’ora per consentire l’intervento, analogo a un’altra decina compiuta per rami pericolanti nella giornata di ieri dai pompieri, ma sempre senza registrare criticità. Nessuna criticità anche a Riccione, dove i mezzi spargisale di Geat sono entrati in azione in tutta la città, già da mercoledì notte, dando precedenza alle strade di maggior percorrenza come statale 16, viale Veneto, viale Puglia, viale Berlinguer, alle strade collinari, ai viali con sottopassi e alla zona dell’ospedale. Il sale è stato sparso anche di fronte a scuole e asili e in tutti i punti considerati più critici per il passaggio pedonale. E mentre adesso la guardia comunque resta alta per l’allerta gelate, in città resta la magia di un panorama inzuppato nel bianco, con la neve che ieri ha reso magico anche il parco tematico dell’Italia in Miniatura, trasformato in un fiabesco paesaggio nordico. Il Cupolone del Vaticano e quello del Brunelleschi di Firenze, le due Torri di Bologna, le guglie del Duomo di Milano e gli oltre 300 monumenti in scala hanno infatti indossato un mantello bianco, così come gli oltre 5.000 alberi in miniatura.

f.z.