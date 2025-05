"Sos parcheggi, così danni ai negozi"

Attacca la Lega sulla carenza di un piano parcheggi da parte dell’amministrazione. "Dai parcheggi rimossi in via Volta alla concessione di 17 posti auto nel parcheggio al secondo piano interrato del complesso immobiliare di Piazza Mercato – dice Marco Cecchini, consigliere comunale Lega – questa amministrazione sta mettendo sempre più in difficoltà le attività commerciali cittadine. Senza posti auto raggiungibili con facilità in che modo si può pensare di favorire nuove attività cattolichine? Invece di realizzare un piano parcheggi idoneo alle esigenze del territorio l’amministrazione Foronchi dove può rimuove i parcheggi, trasformandoli in strisce blu o carico e scarico per i mezzi pesanti".