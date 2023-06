Sos parcheggi, la ricetta Del Corso "Adibire porzioni di spiaggia libera"

Attacca Alleanza Civica, con Pierangelo Del Corso, nuovo membro del direttivo, che ora lancia una interessante proposta a Cattolica sul tema dei parcheggi in zona lungomare: "L’amministrazione comunale a guida 5 Stelle, precedente quella attuale di centrosinitra, avrebbe dovuto provvedere ,innanzitutto, ad un nuovo piano spiaggia con lo spostamento lato mare delle cabine e quindi allargare lo spazio per il nuovo Lungomare, per avere più spazi per i parcheggi degli scooter, che ora non ci sono. Servirebbe una soluzione alternativa".

E lancia un’idea: "Vorrei proporre di utilizzare una porzione della spiaggia libera lato Hotel Kursaal, nella zona più a monte della spiaggia stessa – continua Del Corso – per porvi delle piastre, magari rimovibili a fine stagione, per permettere il parcheggio di alcune file di scooter. Teniamo presente che solo una parte delle spiagge libere,di fatto , viene utilizzato dai turisti e quindi non si lederebbe alcun diritto al suo utilizzo". Ed ancora: "Un’altra zona di parcheggi per scooter , riguarda il primo tratto di via Verdi, nel tratto dove termina la salita – conclude – al momento,in tale zona l’amministrazione ha cambiato il parcheggio delle auto da strisce bianche a strisce blu, la mia proposta è che si tolgano le strisce blu e si permetta al loro posto il parcheggio degli scooter . Queste due soluzioni permetterebbero quindi di modificare, in parte, l’attuale situazione". Un tema molto caldo in zona a mare a Cattolica ed ogni proposta non è da sottovalutare.

lu.pi.