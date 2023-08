Sos per l’asilo delle suore "Cinquanta bambini rischiano di stare a casa"

La chiesa è stata dichiarata inagibile, per le infiltrazioni e i danni al tetto provocati dall’alluvione di maggio. Da allora le suore francescane della congregazione dei Sacri cuori, alla Colonnella, sono costrette a celebrare altrove la messa, in altri spazi del convento, senza fedeli. Ma purtroppo anche una parte dell’asilo gestito dalle suore è rimasto danneggiato dall’alluvione. Non è stato ancora dichiarato inagibile "ma ha riportato danni signiticativi al tetto e per questo si è deciso di chiuderlo temporaneamente", spiega Massimo Bottini. Che è l’architetto che negli ultimi anni ha seguito i vari lavori nel convento, e che dopo l’alluvione ha fatto eseguire gli accertamenti sul complesso francescano e sulla scuola. Nel corso dei primi sopralluoghi "è stato verificato lo stato di ammaloramento di alcune travi". Inoltre sono caduti alcuni coppi. Stando alle perizie, "è necessario intervenire al più presto per rifare il tetto e il sottotetto".

I lavori al convento e alla scuola sono urgenti. Solo per la chiesa "servono almeno 50mila euro" per sistemare il tetto. Ma in questo momento preoccupa soprattutto "la situazione del vecchio stabile che occupa una parte della scuola gestita dalle suore. Stiamo parlando dell’asilo antico, che ospita un paio di sezioni di scuola materna e una sezione di nido. In tutto oltre 50 bambini". Ecco perché, se non si troverà una soluzione al più presto, "i piccoli alunni, a causa dei danni e dei pericoli nella parte vecchia della scuola, corrono seriamente il rischio di non poter tornare tra i banchi da settembre". Per fortuna non sono stati rilevati danni nello stabile più recente della scuola. Ma i problemi ci sono eccome per la parte vecchia. Anche perché "c’è il pericolo di crollo della cappella, che mette a rischio anche la sacrestia e pone dei seri problemi di agibilità di tutto l’edificio – continua Bottini – pregiudicando la riapertura dell’asilo, nel caso in cui non si dovesse intervenire da subito con i lavori".

Le suore hanno già informato i genitori della situazione e stanno cercando una soluzione. Ma trovare in tempi rapidi le risorse e intervenire non sarà affatto facile. Servirebbero finanziamenti urgenti da Roma, anche per salvare il patrimonio culturale della chiesa, che la santa suor Angela Molari fece ricostruire completamente nel 1875, dopo il terremoto. Le otto religiose che vivono nel convento e gestiscono la scuola sperano anche nell’aiuto dei fedeli. "Stiamo parlando – conclude l’architetto Bottini – di un convento caro ai riminesi, e di una scuola molto frequentata, che organizza attività anche in estate. Le suore non vanno lasciate sole".

Manuel Spadazzi