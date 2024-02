Sos processionaria. Trattati 200 alberi

Prosegue la campagna preventiva per la lotta alla processionaria: è infatti in corso in questi giorni la distribuzione di 2.500 dépliant informativi nelle case del centro urbano in cui sono presenti giardini. Dopo che, all’inizio dello scorso mese di gennaio, la società in house Anthea aveva effettuato il trattamento endoterapico di 222 alberi pubblici – presso il cimitero centrale, i giardini delle scuole e le aree verdi del territorio – scatta ora l’obbligo, per i proprietari di giardini e aree verdi che non hanno eseguito trattamenti preventivi, di monitorare la presenza di nidi e a rimuoverli tempestivamente, tagliando i rami infestati e smaltendo correttamente i rifiuti.