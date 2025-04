Sos sicurezza: vertice con le forze dell’ordine

La tragedia di Capodanno. E poi i furti ripetuti, i vandalismi, le truffe. La sicurezza è un tema caldo a Verucchio e la giunta Gobbi scende in campo. Domani al Centro civico di Villa Verucchio (alle 17) il primo incontro pubblico a cura dell’amministrazione, che vedrà intervenire i carabinieri e il comandante della polizia locale Daniele Del Fabbro. "Questo incontro nasce dall’esigenza di rilevare i maggiori problemi che Verucchio deve affrontare, cercando soluzioni", spiega l’assessore Paolo Masini. Il Comune ha un piano in 5 mosse: telecamere, più pattuglie e controlli della polizia locale e dei carabinieri, più lampioni, la riqualificazione dei parchi e loro maggiore fruibilità. "Ma non possiamo pensare che l’installazione di nuove telecamere o qualche passaggio in più delle forze dell’ordine risolvano di colpo i problemi – prosegue l’assessore – È importante sapere quale contributo può dare ciascuno di noi. Le forze dell’ordine ci spiegheranno, ad esempio, le misure e gli accorgimenti da adottare per ridurre il rischio dei furti". Quello di domani potrebbe essere il primo incontro di un ciclo, per trattare anche la sicurezza informatica e come difendersi dalle truffe.

m.c.