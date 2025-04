Sospensione dell’energia elettrica. Si consiglia di evitare gli ascensori

Niente energia elettrica in una vasta area della città. Accadrà domani dalle 8,30 del mattino alle 15,30 nel primo pomeriggio quando si verificherà un’interruzione nella fornitura di energia elettrica in alcune zone del territorio per consentire interventi di manutenzione programmata sugli impianti di E-Distribuzione. L’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e interesserà le seguenti vie:

viale Celle Ligure; viale Oneglia; viale Millesimo; viale Vado Ligure; viale Cengio; viale Ceriale; viale San Lorenzo; viale Santa Margherita Ligure; viale Flaminia (solo due civici); via Giulio Cesare; viale Emilia (un solo civico, 1x); viale Voltri (civico 1). Il servizio potrebbe essere ripristinato nel corso della mattinata, ma solo per brevi periodi, dunque attenzione: è consigliabile non utilizzare gli ascensori. Per informazioni, numero verde 803.500.