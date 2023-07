Sospensiva: ecco il giorno del giudizio

"Noi siamo sereni, mentre loro fanno già campagna elettorale". Stefano Paolini accende il giorno che precede il giudizio. Oggi il Consiglio di Stato si esprimerà sulla richiesta di sospensiva presentata dagli eletti della maggioranza di governo rimasti in municipio fino al 14 di giugno, giorno in cui la sentenza del Tar di Bologna ha annullato la tornata elettorale portando di fatto nell’ufficio del sindaco la commissaria prefettizia Rita Stentella. "Serve chiarezza: l’unica campagna elettorale la sta facendo Angelini andando in giro per i quartieri. Gli altri partiti e le civiche di opposizione sono alla finestra, esclusivamente per rispetto all’esito di una sentenza prevista oggi". Nello schieramento avversario si attende e si guarda i futuro scenari. "La richiesta di sospensiva è stata inoltrata come atto di responsabilità nei confronti della città – premette Riziero Santi, segretario del Pd –, nell’intento di dare alla città una guida in mesi importanti come quelli estivi, e per il proseguo dell’attività amministrativa. Per noi, in punta di diritto è tutto chiaro ed è per questo che abbiamo presentato il ricorso".

Tuttavia "se anche non dovesse essere accolta la sospensiva non ne farei un elemento di lettura per la sentenza che arriverà in autunno. Non ne vedo un collegamento diretto. Ripeto, noi siamo certi di quanto chiesto con il ricorso". Ma Fd’I vede già degli scricchiolii nella coalizione di centrosinistra. "Nell’eventualità di nuove elezioni siamo sicuri che la ex maggioranza si presenterà compatta? La rivoluzione delle civiche non ne dà il sentore: UniAmo ha cambiato il direttivo, Riccione col Cuore non esiste più, perché chi ha creato il progetto si è discostato da questa amministrazione". Per Paolini lo scenario con nuove elezioni, che potrebbero tenersi il prossimo giugno, cambierebbe completamente lo scacchiere a sinistra, ed anche a destra. "Dubitiamo che i sostenitori della prima ora possano designarla nuovamente come candidata sindaco alle elezioni. Angelini e la sua compagine durante il loro mandato non sono riusciti nemmeno a organizzare una struttura operativa e amministrativa: la squadra dei dirigenti non è completa, è mancata pertanto la tranquillità, nei confronti dei cittadini, della gestione della città". Attacchi politici a parte, per Fd’I gli atti del commissario lascerebbero intravedere qualche problema in municipio. "Abbiamo notato che il commissario Rita Stentella sta operando un lavoro di ‘restyling’ sulle delibere di bilancio. È un campanello di allarme. Se non ci sarà la sospensiva, le elezioni arriveranno a giugno e questo è davvero preoccupante. I riccionesi si meritano sicurezze e stabilità, non bugie".

Andrea Oliva