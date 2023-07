Sospensiva, il verdetto fissato il 25 luglio

Il Consiglio di Stato, seconda sezione, ha fissato per le 9 del 25 luglio l’udienza per il procedimento cautelare, ossia per la sospensiva sulla sentenza del Tar, richiesta da Daniela Angelini e dalla sua coalizione, in seguito all’annullamento delle elezioni. Se concessa, sindaca, assessori e consiglieri torneranno al loro posto con pieni poteri come prima della sentenza del Tar, in caso contrario resterà la commissaria. Lo conferma l’avvocato Marco De Pascale: "Nel caso in cui il Consiglio di Stato rigetti l’istanza di sospensiva e non ritenga ci siano ragioni d’urgenza per sospendere il provvedimento del Tar, resterà tutto così com’è, ossia con la commissaria Rita Stentella al governo della città, fino all’udienza di merito, al momento non indicata, ma che si ipotizza possa essere tra ottobre e novembre. A questo punto se la sentenza finale sarà di accoglimento del ricorso anche nel merito, la faccenda sarà chiusa definitivamente e gli amministratori andranno avanti fino a fine mandato. Diversamente, se dopo aver concesso la sospensiva, in autunno il Consiglio di Stato dovesse rigettare il ricorso è chiaro che tornerà il commissario e si andrà a nuove elezioni".

La battaglia legale, innescata dalla Lega, continua a tenere con il fiato sospeso non solo gli amministratori comunali ‘congelati’, ma tutta la città, piombata in una sorta di limbo. Daniela Angelini e la sua coalizione hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato con istanza di sospensiva immediata, perché convinti che la sentenza di primo grado sia "ingiusta e stravagante" e punta a dimostrare che in primo grado sono stati commessi degli errori. A notificare il ricorso avverso alla sentenza del Tar la scorsa settimana sono stati gli avvocati dello Studio legale Sandulli, Battini e Cimino del foro di Roma, che si rifanno a una serie di argomentazioni, di cui alcune di particolare importanza. Si sostiene, infatti, che "il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha travisato la portata concreta delle irregolarità relazionate dalla Prefettura di Rimini. C’è, infatti, piena corrispondenza tra il numero di votanti registrati e quello delle schede scrutinate a eccezione di quattro voti su 17.074, ma anche per questi isolati casi si tratta di meri errori di trascrizioni nei verbali". Altro punto nodale: "E’ stata smontata la questione della cosiddetta scheda ballerina, indicata come semplice ipotesi, durante la verifica del materiale di tutte le sezioni nel seggio centrale, presente il Giudice del Tribunale di Rimini, nessuna busta è risultata fuori posto come attestato dal verbale firmato dal magistrato stesso".

Nives Concolino