Sospeso il gendarme che investì Ceccoli

È stato sospeso dal servizio il gendarme che la notte del 12 aprile, fuori servizio, ha investito l’agente di polizia civile Mattia Ceccoli mentre era impegnato con un collega a rilevare un incidente a San Marino. Ceccoli, 29 anni, è ancora ricoverato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. I medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la gamba, ma purtroppo a causa dell’infezione hanno dovuto amputarla sopra il ginocchio. L’agente è in condizioni stabili, presto verrà trasferito all’ospedale di San Marino e inizierà la riabilitazione. Nel frattempo i colleghi hanno avviato una raccolta fondi (sulla piattaforma Gofundme) per aiutarlo nelle spese legali e nel percorso di riabilitazione. Una colletta che, in pochi giorni, ha già visto arrivare oltre 400 donazioni per 30mila euro.

Intanto va avanti l’indagine nei confronti del gendarme che ha investito Ceccoli. Il militare è stato denunciato all’autorità giudiziaria, gli è stata ritirata la patente e il comandante della gendarmeria, il generale Maurizio Faraone, l’ha sospeso dal servizio.