Sospettò di suo fratello? La difesa nega

Nel valzer di versioni alternative a cui l’interrogatorio di Manuela ha spalancato le porte da martedì, in queste ore è tornata a farsi strada tra le ipotesi ventilate dalla difesa di Louis Dassilva anche quella secondo cui Manuela sarebbe "del tutto inattendibile" poiché già in passato in un confronto avuto con lo stesso Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci aveva loro espresso il timore che a uccidere la suocera potrebbe esser stato il fratello Loris Bianchi. Loris (in foto), che non risulta indagato per nessun ipotesi di reato, è assistito dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan, che proprio riguardo all’ipotesi che la sorella avesse sospettato del fratello hanno scandito: "Manuela non ha mai nutrito alcun sospetto nei confronti di suo fratello, né ha mai manifestato dubbi in merito a chicchessia, né tantomeno alla Bartolucci. Inoltre, i fratelli Bianchi, unitamente alla figlia di Manuela, si trovavano in casa la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli e il loro alibi risulta assolutamente inattaccabile".

La ricostruzione sin qui emersa su dove si trovassero Manuela e Loris la sera dell’omicidio ha infatti sempre collocato i due nell’abitazione di Manuela al terzo piano di via del Ciclamino, insieme alla figlia della Bianchi stessa. Quella sera, i tre avrebbero cenato insieme e poi seguito l’adunanza dei Testimoni di Geova in streaming. A seguire, Manuela ha scattato anche alcune foto a Loris Bianchi steso sul pavimento mentre, secondo quanto riferito, l’uomo era intento a giocare col cane intorno alle 22.40.