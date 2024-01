Sospiro di sollievo per Delcarro

Difficilmente sabato sarà a disposizione per i novanta minuti che il Rimini giocherà ad Alessandria contro la Juventus Next Gen (calcio d’inizio alle 16.15 allo stadio ’Moccagatta’), ma Andrea Delcarro tira un bel sospiro di sollievo. Uscito dal campo dopo il primo tempo a causa di un risentimento muscolare, il centrocampista biancorosso se la caverà con qualche giorno di riposo, prima di poter regolarmente tornare a correre con i compagni. Sospiro di sollievo per mister Troise che alla ripresa degli allenamenti ha ritrovato anche Niccolò Tofanari, ormai completamente ristabilito dopo l’intervento al menisco. Una notizia non da poco per il tecnico campano che ha decisamente bisogno di terzini. E’ tornato a completa disposizione anche Rosini con il solo Capanni che resta ai box. E ne avrà ancora per qualche settimana.