Sosta abusiva, camper allontanato

Blitz della polizia locale di Rimini contro la sosta abusiva. Martedì sera, gli agenti del nucleo di sicurezza urbana sono intervenuti nel parco Partini per allontanare un camperista che aveva scelto l’area verde per parcheggiare il proprio mezzo. Accertata anche la presenza di altri due veicoli abbandonati: una roulotte e un’auto con vetri rotti. Mezzi ritenuti pericolosi per la circolazione, che sono stati rimossi, sui quali attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari.