Sosta e viabilità, ecco le novità di stagione

Più ordine e più attenzione alla viabilità urbana. Con la stagione turistica ormai nel vivo, il Comune di Bellaria Igea Marina ha approvato il piano di regolamentazione estiva della sosta, che resterà in vigore fino al 30 settembre.

Le modifiche coinvolgono diverse zone della città, specie quelle a forte vocazione turistica, tra il centro e il lungomare. Tra le novità più evidenti, l’introduzione di nuovi stalli blu a pagamento in via dei Mille, via Rubicone, via Tito Livio e in un tratto di viale Pinzon (civico 286). Si tratta di vie centrali, spesso congestionate nei weekend o durante gli eventi serali.

Le tariffe saranno quelle già applicate nelle altre aree blu attive. Non solo: cambia volto anche il parcheggio tra via Roma e via Caduti della Libertà, così come quello in via Caduti per la Libertà, che diventano a disco orario (6 ore), incentivando la rotazione e contrastando la lunga sosta giornaliera.

Novità anche per la mobilità alternativa. Il parcheggio comunale di via Calatafimi, in passato riservato ai bus, potrà ora accogliere camper e mezzi ricreazionali, con tariffa dedicata. In via Torre vengono invece disegnati stalli per ciclomotori e motocicli, in risposta all’aumento di due ruote in circolazione.

In via Benivieni entra in vigore il divieto di sosta h24 su entrambi i lati, con cinque nuovi stalli a disco orario lato ferrovia. Su via Sebenico, per motivi di sicurezza, sarà vietata la fermata nel tratto tra il civico 6 e via Giorgetti. Nel frattempo, in zona colonie, è stato completamente riqualificato il parcheggio pubblico adiacente alla scuola Manzi, molto usato da famiglie, turisti e fruitori della spiaggia libera del Beky Bay. L’intervento ha restituito ordine e decoro a un’area fino a poco tempo fa penalizzata da buche e dislivelli. Infine, attenzione alla viabilità straordinaria di sabato, in occasione della manifestazione Bell’Italia, che coinvolgerà il lungomare con mezzi delle forze armate, associazioni civili e corpi istituzionali.

Per tutta la giornata vietato il transito e la sosta con rimozione su viale Pinzon, tra via Properzio e via Carducci, e sul piazzale della Capitaneria di Porto. Obblighi di svolta saranno attivi tra via Seneca e via Properzio e all’incrocio con via Giusti, con deviazioni segnalate in loco. Una giornata simbolica, che richiamerà pubblico e visitatori, da gestire con attenzione anche sotto il profilo della mobilità urbana.

Aldo Di Tommaso