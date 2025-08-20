Sosta selvaggia: 60 multe al giorno a Marina centro

Aspettando il maxi parcheggio in piazza Marvelli, trovare un posto auto nella zona mare in estate resta un’impresa. Soprattutto nei weekend. Nel fine settimana di Ferragosto sono state (al solito) le segnalazioni per la sosta selvaggia a Marina centro e non solo. Tra le moto posteggiate direttamente nel Parco del mare, viale Vespucci e le strade interne prese d’assalto dagli automobilisti. E continuano i problemi in via Tripoli, dove al sabato e la domenica c’è chi lascia la macchina perfino a ridosso del sottopasso, causando il rischio di incidenti.

La polizia locale è intervenuta nelle situazioni più urgenti. E ha elevato parecchie sanzioni, quasi una sessantina al giorno, tra Ferragosto e domenica. Le multe fatte sono state complessivamente 172. I controlli dei vigili si sono concentrati nella zona del ‘triangolone’ del porto, compreso viale Colombo, nella rotonda davanti a piazzale Fellini, in via Beccadelli, in via Destra del porto e in piazzale Medaglie d’oro. Dei 172 verbali parecchi hanno riguardato macchine lasciate sulel strisce blu senza che venisse pagato il parcheggio. Diverse le multe per divieto di sosta, con alcune auto portate via dal carro attrezzi. Sul lungomare le solite scene: centinaia di moto e di scooter parcheggiati nel Parco del mare, invadendo lo spazio riservato a ciclisti e pedoni. Poco utilizzato il parcheggio di via Cirene, nonostante sia ben segnalato – c’è un maxi striscione in via Tripoli che indica l’area di sosta – e sia a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Impossibile per i vigili arrivare dappertutto: nel weekend sono intervenuti su 38 incidenti stradali e hanno dovuto gestire 500 chiamate per segnalazioni varie, comprese quelle per la sosta selvaggia. Il nuovo parcheggio di piazza Marvelli, con i suoi oltre 300 posti auto interrati e i 200 stalli per le moto, quando aprirà i battenti sarà una boccata d’ossigeno per la sosta a Marina centro. L’obiettivo del Comune è inaugurarlo entro giugno 2026.