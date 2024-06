Sosta selvaggia a Marina centro. Renzi: "Dove sono i nuovi parcheggi per le moto promessi dal Comune?"

"A quando il nuovo parcheggio per le moto e gli scooter a Marina centro, promesso dal Comune?". Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, mette il dito nella piaga. Trovare un posto in zona mare, soprattutto dopo che è partito il cantiere del nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli, è diventato un’impresa. Lo si è visto nel fine settimana del 15 e 16 giugno, con il parcheggio selvaggio di centinaia di moto e scooter sul lungomare, che ostacolavano perfino il passaggio dei mezzi di soccorso. Il Comune "ad aprile aveva promesso una nuova area di sosta temporanea per le moto in via Cirene – ricorda Renzi – grazie a un accordo con i proprietari del terreno". Ma "a tutt’oggi – incalza il consigliere – l’intervento per realizzare qui i 200 posti promessi dal Comune non è ancora partito". E allora "chiediamo se, e in quale data, è avvenuta la consegna dell’area per i lavori", da cui "poi decorrono 60 giorni per realizzare il parcheggio temporaneo". Ma soprattutto "quando il parcheggio sarà finalmente fruibile".

Sulla questione di via Cirene fa il punto l’assessore Roberta Frisoni: "Come avevamo anticipato, i lavori cominceranno a breve. La settimana prossima si parte con l’intervento, e il parcheggio sarà pronto nei giro di pochi giorni". Quanti? La Frisoni ancora non si sbilancia, ma assicura che "faremo il più presto possibile". L’obiettivo del Comune è aprire il parcheggio per la metà di luglio.

Interviene nuovamente sui parcheggi a pagamento all’ospedale il consigliere e segretario provinciale di Fd’i, Nicola Marcello: "A Rimini la sosta è gratis soltanto per i primi 15 minuti, poi si paga. È una presa in giro. Altrove, vedi Cesena, la sosta è gratuita per le prime tre ore".

ma.spa.