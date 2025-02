Sosta selvaggia, appelli inascoltati. Il comitato sale sulle barricate

Si alza la protesta del Comitato Violina, Casette e Porto a Cattolica che lamenta ora come non giungano risposte alle proprie sollecitazioni, da mesi, anche via mail tramite pec, da parte dell’amministrazione comunale. Tanti i temi importanti che stanno a cuore al Comitato come il tema sempre più preoccupante del parcheggio selvaggio in via Del Porto con auto in sosta abusiva sui marciapiedi e addirittura davanti ai portoni di casa, gli arredi, le deiezioni canine e la mancanza di contenitori per chi vuole smaltirle regolarmente.

"Sono mesi che attendiamo risposte alle nostre richieste via mail pec dall’amministrazione comunale – dice Leonardo Lugli, presidente del Comitato – e purtroppo non arrivano. La situazione di via Del Porto è preoccupante e ci sono enormi disagi, abbiamo necessità di incontrare l’amministrazione comunale su questo ed altri temi ma non abbiamo ancora ricevuto né risposte né occasione di essere ricevuti a Palazzo Mancini". Il Comitato rappresenta un’ampia area residenziale con oltre 4000 famiglie e tante sono le tematiche inerenti a tale quartiere: via Del Porto, la sicurezza in Piazza Repubblica, la necessità di un nuovo supermercato, le potature, le asfalture in alcune vie, ecc. Nelle prossime settimane si attendono segnali da Palazzo Mancini.