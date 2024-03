Sostegno ai familiari dei ludopatici

Un gruppo di sostegno rivolto ai familiari di giocatori d’azzardo problematici e patologici. Il primo incontro è fissato per il 15 marzo nella sede di A-Social Space a Riccione in via Mantova 6. L’iniziativa, interamente gratuita, è promossa dall’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche Rimini.

Con la formazione del gruppo si intende proporre uno spazio di condivisione per affrontare e riconoscere l’impatto che il gioco compulsivo ha all’interno della famiglia e sulla vita delle persone che vivono accanto ai giocatori. L’intero ciclo prevede sei incontri totali: 15 e 29 marzo, 12 e 26 aprile, 10 e 25 maggio.