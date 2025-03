"Sostegno per l’alloggio dei lavoratori stagionali"

"Per la riviera il problema degli stagionali è centrale, chiediamo che il sostegno ai lavoratori venga esteso anche a loro". E’ la richiesta di Conflavoro al governo. "La normativa attuale sulla Legge di Bilancio 2025 – ricorda il responsabile Corrado Della Vista – prevede un contributo per l’affitto solo per i lavoratori a tempo indeterminato che trasferiscono la residenza, escludendo così gli stagionali, che normalmente spostano solo il domicilio. Questo rappresenta un limite, specie per chi proviene dal Sud o dalle aree interne, dove il lavoro stagionale è spesso l’unica opportunità e l’obbligo di cambiare residenza diventa un ostacolo. Ritengo che la misura vada migliorata estendendo il contributo anche agli stagionali, eliminando il vincolo della residenza e ammettendo il domicilio temporaneo. Sarebbe anche utile introdurre incentivi per le aziende che forniscono alloggi ai lavoratori e prevedere un sostegno economico diretto per le spese abitative, indipendentemente dal tipo di contratto. Aiuterebbe a rendere il lavoro stagionale più attrattivo, riducendo la carenza di personale".