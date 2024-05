"Sostenere gli eventi culturali è uno stimolo per i privati"

L’editore Andrea Dari ha scelto di sponsorizzare nuovamente la Sagra Malatestiana. Qual è il motivo?

"La scelta riflette il nostro impegno verso le radici culturali e umane del territorio in cui operiamo. La Sagra è un evento simbolico per Rimini e celebra quest’anno il suo 75esimo anniversario. È una vetrina eccezionale che attira talenti globali, tra direttori, musicisti e ballerini, offrendo a tutti noi l’opportunità di arricchire la nostra cultura attraverso la musica e la danza. Questa manifestazione non solo celebra l’arte, ma alimenta anche l’amore per la vita e la passione per il futuro".

Come è nata l’idea di questa sponsorizzazione?

"È stata ispirata in parte dal frontespizio del Teatro Galli di Rimini, che porta incisa la scritta “Aeree Civium Ingenio Aloisii Poletti Anno MDCCCLVII.” Questo dettaglio non solo richiama il nome della nostra testata, ‘Ingenio’, ma ci collega anche a Luigi Poletti, l’architetto che progettò il teatro e che è noto per aver redatto il primo regolamento al mondo per le costruzioni in zone sismiche. Questo legame storico e culturale, insieme alla consapevolezza delle nostre radici territoriali e aziendali profondamente connesse con la cultura locale, ha alimentato la nostra decisione".

Sosterrete altre iniziative della cultura riminese?

"Al momento stiamo valutando la questione. Vorrei tuttavia cogliere l’occasione per fare un appello ai miei colleghi imprenditori. Luoghi come il Teatro Galli, la Sagra Malatestiana e altri spazi culturali della città meritano un maggiore sostegno da parte del nostro tessuto industriale e commerciale. Gli investimenti attuali sono modesti rispetto all’enorme valore che questi apportano alla nostra città, e quindi indirettamente alle nostre attività".