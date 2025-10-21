Sostenibilità ambientale: in Canada ‘fiorisce’ un premio internazionale

Bellaria Igea Marina si aggiudica il gradino più alto del podio al concorso mondiale Communities in Bloom, prestigiosa competizione internazionale che ogni anno premia le città più attente a sostenibilità, decoro urbano e cura del verde pubblico. A Stratford, in Ontario, la città romagnola ha rappresentato l’Italia – su designazione del circuito Asproflor-Comuni fioriti – battendo la slovena Celje e conquistando l’ambito titolo di vincitrice assoluta nella categoria International challenge medium. La valutazione è arrivata dopo mesi di lavoro condiviso e un accurato sopralluogo dei giudici internazionali Alain Cappelle e Anthony O’Neill, che hanno riconosciuto in Bellaria Igea Marina un modello di equilibrio tra natura, spazi pubblici e partecipazione civica. Arredi floreali, gestione del verde, tutela ambientale e qualità della vita sono stati i punti di forza che hanno convinto la giuria. A rendere il successo ancora più significativo, due menzioni speciali: la prima per il progetto Kiss and Walk, legato al Piedibus per gli alunni delle scuole primarie, la seconda per gli eccezionali risultati ottenuti con il Green cities award e l’International plant and floral displays award. "È una soddisfazione enorme – commenta l’assessore all’ambiente Adele Ceccarelli – perché questo riconoscimento internazionale celebra un lavoro corale. Bellaria Igea Marina ha dimostrato che la sostenibilità non è solo un obiettivo amministrativo, ma uno stile di vita che unisce istituzioni, cittadini e territorio. Questa vittoria appartiene a tutta la città".