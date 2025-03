Sostenibilità, digitale e innovazione. In arrivo 120 milioni di euro dal Pnrr

Ambiente, digitale, sostenibilità: le sfide che da due decenni dettano l’agenda dell’Europa si sovrappongono con quelle che Rimini ha intrapreso da tempo. Next Generation EU, Patto per il lavoro e per il clima, Agenda 2030, Fondi strutturali, Romagna Next sono alcune delle partite che e ci vedono impegnati, a partire dai 120 milioni di euro del Pnrr che abbiamo intercettato". L’assessore alle Politiche europee Valentina Ridolfi rimarca la rotta di Palazzo Garampi.

Capitolo Pnrr. "Attraverso oltre 120 milioni intercettati sosterrà la realizzazione, tra l’altro, di tre nuovi asili nido, due mense scolastiche, infrastrutture sportive come la nuova piscina e la rifunzionalizzazione dello Stadium, l’implementazione di servizi digitali per il cittadino, nuovi mezzi per la mobilità ecologica".

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e Fondo Sociale Europeo (Fse). "Il Comune di Rimini ha potuto porre in essere progetto strategici come la strategia ’Rimini di verde e di blu. Città di mare per l’economia verde e blu’, strumento che permetterà di completare la grande infrastruttura fisica verde e blu urbana attraverso interventi chiave come la riqualificazione del porto canale-fluviale fino al Ponte della Resistenza (il boulevard blu) e la progettazione e realizzazione dell’ultimo tratto di Parco del Mare a San Giuliano Mare, oltre alla riqualificazione del capanno da pesca sulla sponda destra del deviatore Marecchia. Interventi che vogliono restituire a luoghi della marineria la loro funzione identitaria originaria e che allo stesso tempo si propongono di mettere in connessione spazi urbani oggi sottoutilizzati e non valorizzati in pieno".

Partenariati strategici. "Che il Comune di Rimini ha avviato con focus sulle politiche ambientali e che sono da stimolo per le città nelle sfide globali in tema di sostenibilità. Cito tra gli altri il progetto Life help, che nasce per migliorare le politiche e le performance ambientali dell’Ente, il progetto Spotlog per lo sviluppo regionale nella logistica dell’ultimo miglio, il Progetto Re-Value volto a misurare il valore della qualità urbana nel percorso verso la neutralità climatica nelle città europee che si affacciano sul mare e che vede Rimini tra le 4 città leader insieme ad Ålesund, Bruges, Burgas. E ancora il progetto Reel finanziato nell’ambito del programma Italia-Croazia, che ha l’obiettivo di proporre una nuova offerta di turismo sostenibile. L’Europa è rilevante non solo in termini di ‘cassa’ ma è strategica per guardare orizzonti di più ampio respiro in chiave ecologica, di innovazione e di sostenibilità".