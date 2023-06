Sostenibilità e innovazione Premiati i giovani più bravi

Immaginate un’aula con ragazze e ragazzi accorpati per colore. E ogni colore rappresenta un

mondo. Terra, sole, argilla, ghiaccio, cielo. Per dimostrare l’appartenenza a un gruppo vestono le magliette dell’evento, tutte uguali, ma cangianti. Sono i team che hanno affrontato la seconda edizione di H-Greennovation, svoltosi tra Rimini e Santarcangelo, nei giorni scorsi. un format dedicato agli studenti degli istituti superiori ideato dall’I.S.I.S.S. Einaudi-Molari.

Si tratta di una competizione che ha lo scopo di anticipare, nei giovani studenti del penultimo anno, una sintetica visione del mondo del lavoro. In questo caso il compito era: come applicare tecnologia e creatività a prodotti di abbigliamento da riciclare. L’aula magna della Banca Malatestiana di Rimini ha offerto la propria sede come base del primo giorno di lavoro. A volere questo H-Greennovation, il Gruppo Maggioli, rappresentato da Cristina Maggioli. Il secondo giorno si è svolto a Santarcangelo presso l’Academy Maggioli dove si è entrati nel vivo della sfida. I rappresentanti di Teddy, società del settore abbigliamento, leader del territorio e numeri rilevanti a livello nazionale, hanno raccontato la loro azienda sintonizzano le menti dei ragazzi verso l’agognato mondo del lavoro. La concentrazione dei ragazzi indica la strada del futuro e quando il team “Sole” ha consegnato un progetto legato al riutilizzo dei rifiuti tessili, magari colpiti da catastrofi naturali, tutti intuiscono che al centro di questo progetto c’è la sfida nella sfida: la ripresa della regione Romagna. Appare evidente che il territorio ha influito sulle scelte dei giovani studenti.