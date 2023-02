"Sostituzione alberi, intervento necessario"

La sindaca risponde per le rime alle polemiche sul taglio degli alberi in via Toscana e manda un messaggio forte e chiaro ai colleghi di coalizione, i Verdi in primis. "Nell’ambito dell’intervento di rifacimento del marciapiede lato Rimini, infatti, si è resa necessaria la sostituzione di dieci alberature presenti con altrettante nuove essenze da mettersi a dimora – confermano i tecnici comunali – e le piante verranno scelte secondo il vigente regolamento del verde e compatibilmente con le infrastrutture già esistenti. La zona presentava profonde depressioni e rigonfiamenti generati dalle stesse alberature. Un intervento invasivo avrebbe compromesso la stabilità dei pini. Inoltre si contavano 2 piante secche, ed un’alberatura fortemente inclinata verso la carreggiata mentre 3 piante non avrebbero consentito la larghezza minima prevista per il passaggio di persone con disabilità. Sarebbero rimaste solo 4 alberature che sarebbero poi state potenzialmente compromesse ed esposte alla reazione degli agenti atmosferici".

Insomma l’abbattimento di una decina di pini era inevitabile. "Comprendiamo benissimo il valore delle alberature all’interno del contesto urbano – sottolinea la sindaca Franca Foronchi – ma, tuttavia, anche le piante, come gli esseri umani, hanno un loro ciclo di vita di cui bisogna tener conto. Nella cosiddetta zona delle vie delle Regioni la situazione non era più sostenibile a causa di allagamenti, strade e marciapiedi dissestati. Non possiamo chiudere gli occhi sullo stato attuale di alcune vie cittadine. Purtroppo interveniamo su piantumazioni del passato e sappiamo benissimo che oramai molte di esse non rispettano più le attuali normative. Immaginiamo poi una città inclusiva, che abbatta barriere e rispetti le diverse mobilità (nuovi marciapiedi da 1,40 mt di larghezza ndr). Senza considerare, inoltre, le numerose sollecitazioni e richieste di riqualificazione che ci giungono da più parti dagli stessi cittadini. Ogni giorno registriamo segnalazioni, via mail, al telefono o di presenza, di cittadini o turisti che lamentano le problematiche nel passaggio sui marciapiedi o la difficoltà ad accedere alle loro proprietà proprio a causa del manto dissestato dalle radici dei pini, se non addirittura il rischio di caduta di alcune piante. E’ nostro dovere farci carico della sicurezza sulle nostre strade e ridare decoro alle situazioni più compromesse".

Luca Pizzagalli