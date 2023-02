Sotto esame della Corte dei Conti

Ci sono vecchi crediti – risalenti al 2016 e ancor prima - per oltre 57 milioni di euro. Ma anche debiti scaduti verso fornitori per quasi 13 milioni di euro. E per quanto riguarda le fatture pagate, i ritardi hanno alimentato interessi di mora per quasi 150 mila euro nel 2019 e 46.500 nel 2020. È quanto emerso dalla relazione, depositata nei giorni scorsi, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sui bilanci dell’Ausl Romagna per gli anni 2019 e 2020. Il collegio dei magistrati bolognesi, presieduto da Marco Pieroni, in totale, comprese quelle legate a debiticrediti e fatture, ha isolato otto criticità principali a partire dal mancato allineamento tra le previsioni e i dati da consuntivo; e poi il ricorso a un’anticipazione di tesoreria per quasi 54 milioni di euro; l’esistenza di vari contenziosi; l’aumento dell’indebitamento legato alle assunzioni; quindi, da ultimo, il mancato rispetto dei termini di adozione e approvazione del bilancio economico preventivo.

I magistrati contabili hanno perciò disposto che l’Ausl si conformi alle indicazioni contenute nella loro relazione. In particolare dovrà svolgere una scrupolosa programmazione dei pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti. La Regione da parte sua dovrà effettuare "tempestivi e adeguati" trasferimenti di risorse che consentano all’Azienda di fare fronte, senza ritardi, alle proprie necessità di spesa. L’Ausl dovrà poi tenere d’occhio costantemente la formazione dei crediti vetusti e dovrà verificare puntualmente l’esistenza e la permanenza delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio. Azienda e Regione, per quanto di rispettiva competenza, dovranno adottare le opportune iniziative per prevenire in tempo posizioni debitorie. In particolare all’Azienda è stato raccomandato di prevenire ritardi nei

pagamenti per via degli interessi di mora. Per il futuro, Ausl e Regione dovranno tenere costantemente monitorato l’andamento dei consumi intermedi per rispettare gli obiettivi di contenimento imposti dal legislatore nazionale.