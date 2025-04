Sotto il sole di Rimini. Bagni e pranzi al mare: "Ristoranti presi d’assalto. Sarà un’ottima Pasqua"

I più audaci si sono concessi anche un bagno. Molti si sono limitati alla prima tintarella della stagione e a pranzare coi piedi nella sabbia. E oggi (meteo permettendo) si replica. Anche perché sono già una quindicina i bar e i ristoranti aperti in spiaggia, dalla zona di Marina centro a Miramare. Non pochi, considerando che siamo solo all’inizio di aprile. "Il bel tempo di questi ultimi giorni ha spinto alcuni ad anticipare l’inizio della stagione – dice Marco Mauri, presidente del consorzio dei ristoranti e bar di spiaggia di Confesercenti – Dalla prossima settimana altri apriranno. E a Pasqua avremo quasi tutti i locali di spiaggia già pronti, fatta qualche eccezione nella zona di Rimini sud".

Non soltanto in spiaggia: sono già aperti o stanno per aprire anche diversi locali sul lungomare, tra i quali il Barrumba che ha inaugurato il 2 aprile. Se alcuni ristoranti hanno già ’apparecchiato’ per la stagione, è ancora presto per lettini e ombrelloni. A Marina centro hanno aperto il solito bagno 26 (che da quest’anno si amplia visto che i titolari hanno comprato il 25) e pochissimi altri. Negli altri stabilimenti fervono i lavori. "Ma c’è un bel fermento – assicura Mauro Vanni, titolare del bagno 62 e presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud – Credo che quest’anno parecchi stabilimenti anticiperanno la stagione, se il tempo sarà clemente, considerando che quest’anno la Pasqua cade in un periodo favorevole".

Tra l’altro i bagnini hanno ormai risolto, con la capitaneria di porto, l’intricata questione del servizio di salvataggio. Potranno aprire e dare ombrelloni e lettini già a Pasqua, senza dover garantire la presenza dei marinai di salvataggio in torretta. Una soluzione che eviterà problemi e costi aggiuntivi, e porterà i titolari di tanti stabilimenti balneari ad aprire in netto anticipo. Nel frattempo, vanno avanti i lavori per abbattere le dune. In varie zone di Marina centro (e non solo) sono state tolte da giorni.

Sembra già estate al bagno 26. "Siamo soddisfatti di com’è partita la stagione. Grazie al ristorante stiamo già lavorando parecchio nei weekend – ammette Fabrizio Pagliarani – Anche negli altri locali di spiaggia aperti si vede un bell’afflusso. E i turisti non mancano. È la strada che dobbiamo imboccare... Andare oltre la stagione tradizionale ed essere pronti anche in periodi come questo, dove chi può parte e viene a Rimini per un weekend al mare". È la ’filosofia’ in cui va il nuovo piano spiaggia di Rimini, la cui approvazione in via definitiva è attesa alla fine di questo mese. "Speriamo sia veramente così – riprende Vanni – Al netto delle questioni aperte, abbiamo bisogno di dotarci del nuovo piano dell’arenile".