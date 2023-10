Sotto la lente degli investigatori i messaggi di Loris Bianchi

Una serie di messaggi, con alcune considerazioni pungenti a commento della morte di Pierina Paganelli, che sarebbero riconducibili a Loris Bianchi, fratello di Manuela, la nuora della vittima. A passarli al setaccio in queste ore sono gli inquirenti che si stanno occupando del giallo di via Del Ciclamino. Allo stesso modo, sotto la lente di ingrandimento della Procura, erano finiti alcuni post pubblicati da Manuela. Messaggi potenzialmente equivocabili, dai quali sembrava trasparire un forte risentimento. Difficile dire se indirizzato a qualcuno in particolare. "A volte passa per cattivo chi ha sopportato tanto e ha semplicemente finito la pazienza": questo uno dei post balzati sotto i riflettori a seguito della messa in onda della trasmissione "Quarto Grado" della scorsa settimana, e successivamente cancellato dalla stessa Manuela, che ha anche rimosso da Facebook il suo profilo.

Intanto la morte di Pierina a distanza di 12 giorni rimane ancora un mistero. Le intuizioni degli investigatori sono tante, a partire dal fatto che il killer può essere solo una persona vicina alla vittima e magari residente nello stesso condominio. Ma non ci sono indagati e poche sono le prove, nonostante le perquisizioni e i sequestri. Perquisizioni che hanno interessato la casa di Manuela e del fratello, così come il box auto e l’appartamento del padre Duilio. Allo stesso modo sono stati compiuti degli accertamenti nell’abitazione dell’uomo di origine senegalese ritenuto il presunto amante di Manuela. In nessun caso tuttavia sarebbero emersi elementi determinanti per le indagini. Indagini che proseguono a trecentosessanta gradi, prendendo in considerazione diverse piste. Da quella familiare a quella dell’odio religioso.