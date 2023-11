Sotto l’albero di Natale spunta un nuovo assessore al Turismo

Una poltrona che scotta. È quella dell’assessorato al Turismo, oggi tenuta dalla sindaca Angelini. Serve un cambio di passo. E’ questa la condizione che le forze della coalizione hanno posto per dare slancio alla programmazione turistica, comunicazione ed eventi dopo un anno di risultati che non hanno entusiasmato. Ma tra il dire e il fare c’è un assessore che dovrebbe farsi da parte per procedere con il rimpasto di giunta, ed è Gianluca Garulli, in quota Riccione col cuore. Il confronto tra la lista civica e la sindaca sarà decisivo per capire se procedere, tempi e modi del rimpasto. Il nome che da tempo circola negli ambienti della coalizione è quello di Alberto Gnoli. Il suo profilo era già emerso in occasione della campagna elettorale del 2022 come papabile candidato sindaco. Gnoli sarebbe il civico con competenze nel settore, chiamato a dare un’impronta al turismo. Sul suo nome non sarebbero emersi diktat tra le forze di coalizione, ma come spesso accade in situazioni simili si è risvegliato anche il mondo degli hotel. Gli albergatori sperano in una figura competente. Se non dovesse essere Gnoli è già iniziato il toto nomi. Tra questi c’è Stefano Giuliodori. L’ipotesi è remota, mentre i tempi del rimpasto sono stretti. Anche la sindaca Angelini vorrebbe chiudere entro il Natale.

La rivoluzione del turismo non passerà solo attraverso un assessore. In coalizione durante la pausa forzata estiva hanno maturato l’idea che serve una vera e propria rivoluzione anche da un punto di vista organizzativo. Oggi le figure di riferimento sono il dirigente Luigi Botteghi, mentre per la gestione di progetti ed eventi c’è di Simone Bruscia. Trattandosi di dipendenti pubblici non ci saranno addii, ma i ruoli potrebbero cambiare se il Pd riuscisse a far tornare la dirigente Cinzia Farinelli oggi in mobilità alla Ragioneria dello Stato. Su questo fronte il partito sta lavorando da tempo e non è isolato. Il ritorno sarebbe a buon punto, anche se andrebbero rispettati i passaggi burocratici. L’obiettivo in maggioranza è rivederla in municipio tra fine dell’anno e inizio del 2024. A quel punto sindaca e giunta dovranno rivedere le deleghe tra dirigenti. Cinzia Farinelli è la donna dei numeri, per lei il bilancio non ha segreti e già in passato ha mantenuto la delega al Bilancio e quella del Turismo. Nella coalizione il dado è tratto. Già in questi giorni sono partiti gli incontri per dare gambe alla nuova organizzazione del turismo.

Andrea Oliva