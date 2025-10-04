Sottopasso a ostacoli. Mancano gli ascensori. Il sindaco scrive a Rfi

Un sottopasso in stazione atteso da anni. Un collegamento che sana la frattura tra la città e la zona mare provocata dalla linea ferroviaria. Ma ad oggi resta un sottopasso non per tutti. E’ trascorsa una decina di giorni dall’apertura dell’opera, e sono diversi e le rimostranze giunte in municipio. A sollevare dubbi e criticità sulla nuova opera che ha visto il sottopasso pedonale prolungato fino a giungere in piazzale Carso, a mare dello scalo ferroviario, ci aveva pensato tra gli altri anche Raimondo Elli, per Forza Itlaia, sottolineandone i difetti. Su lato mare sarebbe opportuno ricavare "uno o più ascensori" aveva precisato Elli anche perché non tutti i disabili in carrozzina o gli anziani che faticano negli spostamenti riescono a utilizzare il lungo scivolo. Stesse problematiche per l’accesso ai binari. E’ vero che ci sono gli ascensori in stazione, ma questi servono l’altro sottopasso e non questo. Dunque chi si ritrova con bambini nel passeggino o in carrozzina trova davanti a sé un problema non di poco conto. Le criticità non sono sfuggite all’amministrazione comunale. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha scritto personalmente a Rfi. Nessun intento polemico, chiariamolo da subito. A Palazzo Garampi vedono come una grande opera e occasione avere oggi un collegamento pedonale che unisce l’area mare con quella della stazione, e qualifica la zona di piazzale Carso togliendola dal cono d’ombra del Grattacielo. Tuttavia servono risposte. Così il primo cittadino ha scritto una lettera a Rfi e all’architetto che ha curato il progetto, nella quale intende "sottolineare la necessità di completare in tempi congrui il suddetto intervento prevedendo l’adeguamento dell’accessibilità per ogni categoria d’utenza". Questo perché "il tema più largo di una città accessibile a tutti, in ogni parte di essa, a partire da quelle più frequentate quotidianamente, è un principio che accomuna le istituzioni alle aziende che, come la vostra, operano a esclusivo interesse del bene comune". A Palazzo Garampi hanno una certa fretta perché negli ultimi giorni, ammette il primo cittadino "sto raccogliendo diverse istanze in merito da parte di associazioni di persone con disabilità e singoli cittadini". Rampe, ascensori e strumenti che consentano a persone con difficoltà motorie di avere pieno accesso alla nuova opera, non sono dettagli. I problemi si riscontrano appena arrivati sulla banchina del binario numero uno da cui si prende il sottopasso. Questa parte della stazione ha radici lontane e qui non ci sono ascensori o rampe. Per chi dovesse invece accedere al sottopasso sul lato mare, da piazzale Carso, la rampa è certamente percorribile, ma una volta all’intero si pone il problema dell’accesso ai binari o della facilità di accesso all’edificio principale della stazione utilizzando un servoscala. Tradotto, l’opera va completata, senza attendere troppo tempo, cosa ce non farebbe che incrementare il coro degli scontenti. Solo allora l’intera opera messa a terra in stazione potrà mostrare le proprie potenzialità. Realizzare il sottopasso non è stata una passeggiata. Per consentire l’avvio delle vere e proprie opere di scavo è stato necessario realizzare opere si sostegno in corrispondenza dei binari. Per garantire un’altezza interna maggiore di quella precedente, e renderlo compatibile con l’infrastruttura in superficie è stato ribassato il piano di calpestio di circa 80 centimetri rispetto a quello del sottopassaggio storico e realizzata una rampa di pendenza di raccordo fra i due livelli. Il sottopassaggio è fruibile ogni giorno dalle 5 del mattino alle 24. Intanto la Uil ha già mostrato più di una preoccupazione per la sicurezza visto che a fronte della nuova opera che unisce monte e mare, il personale della Polfer è rimasto il medesimo.

Andrea Oliva