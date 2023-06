Sottopasso a rischio chiusura "Così Viserba sarà tagliata in due"

"Non tagliate in due Viserba: chiudere lo storico sottopasso ciclopedonale di via Curiel, ormai l’unico rimasto percorribile, per sostituirlo con un altro come quello che sostituisce il passaggio a livello della stazione, vorrebbe dire separare definitivamente con un muro invalicabile la zona monte, dove abitano 20mila persone, dalla zona mare". Monta la protesta nella frazione nord del territorio, che conta 30mila abitanti. Tanti i nodi al pettine: dalla contestata ztl estiva alla viabilità ’complicata’ a monte – tra le vie Curiel, Marconi, Sacramora e Pironi, specie in orari di punta – alla ’minaccia’ di cancellare l’ultimo sottopasso ciclopedonale, legata alla realizzazione del secondo binario ferroviario: "Non conosciamo il progetto ma le voci che girano, se confermate, preoccupano l’intera città – attacca l’architetto Marco Gobbi, responsabile del comitato Viserba Punto e a Capo –. Fossero confermate, le due viserbe, mare e monte, sarebbero separate, divise. Il vecchio sottopasso ha molti anni ma funziona, e non ha discese ripide come quello nuovissimo fatto al posto del passaggio a livello chiuso due anni fa alla stazione. Se quest’altro fosse simile, sarebbe un problema serio. Anche perché alla vicina Corderia stanno nascendo quasi 300 alloggi,e i nuovi residenti graviteranno pedonalmente su quel nuovo sottopasso. Invitiamo gli amministratori e il sindaco a confrontarsi sul progetto".

Gobbi cita anche la recente "picconata del sindaco" verso chi protesta: "non è il caso di arroccarsi su posizioni da film Incompreso, perchè il fare non basta, ma và legato al come. Il tema non è il lamento, ma la critica costruttiva in una dialettica sana ed onesta, per rimediare ad eventuali errori, che possono capitare, ma per evitare che in futuro se ne facciano di altri". Gobbi elenca una serie di criticità viarie, secondo il Comitato.

"Se le Ferrovie chiudono il sottopasso storico della stazione per farne uno come quello di via Curiel Viserba insorge, un altro muro no – attacca Gabriele Bernardi, albergatore e amministratore del gruppo Facebook ’La Viserba che vorremmo’ –. E’ un budello di 100 metri con scalini ripidi qunato la salita, che impone il passaggio in bici a mano. Un problema per tutti, più grave per anziani e bambini. E poiché il percorso si abbassa molto, specie di notte c’è da avere paura. Non vogliamo un altro budello. Viserba mare sarebbe murata definitivamente. Ma non moriremo - avverte - assecondando tutte le scelte di Rfi".

Mario Gradara