Sottopasso, al lavoro per evitare gli allagamenti

E’ iniziato il cantiere al sottopasso di viale La Spezia per evitare gli allagamenti. I lavori che hanno preso il via ieri mattina, prevedono cinque fasi. Passo dopo passo si andrà a intervenire direttamente sulla rete fognaria con lo scopo di potenziare l’impianto attuale, limitando i volumi d’acqua verso il sottopasso in occasioni di grandi piogge. Questo dovrebbe consentire alla rete di reggere le piogge intense, lasciando percorribile il sottopasso. "A fine lavori - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola - si avrà un incremento della potenzialità dell’impianto del sottopasso che permetterà di limitare gli allagamenti". Il cantiere durerà circa tre settimane con la chiusura al traffico di una sola corsia durante le varie fasi. Ieri mattina è rimasta chiusa la corsia in direzione monte. A regolare i flussi di traffico sarà un impianto semaforico temporaneo. Il cantiere segue gli incontri tra Comune e i tecnici Hera. Ad avere individuato le azioni da mettere in campo era stata la multiutility dopo avere effettuato gli approfondimenti tecnici.